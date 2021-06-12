В Рио-де-Жанейро сегодня должна пройти крупная акция в поддержку президента Жаира Болсонару. Он призывает людей выходить на улицу, несмотря на тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в стране.

Глава государства намерен собрать во втором по населению городе страны миллион своих сторонников. Предполагается, что съедутся они туда на мотоциклах. В таком формате президент проводит свои акции уже не в первый раз. В мае он собирал тысячи мотоциклистов и в Рио, и в столице Бразилии. Как пишет местное интернет-издание The Brazilian Report, как правило, это были очень шумные заезды, многие участники которых были без масок, но с национальными флагами.

Президент Болсонару проводит эти акции в ответ на антиправительственные митинги, проходившие в мае в 24-ёх бразильских штатах. Их участники были недовольны тем, как власти справляются с пандемией. Они требовали оказать экстренную помощь населению и закупить больше вакцин от коронавируса.

По подсчётам университета имени Джонса Хопкинса, Бразилия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения covid-19. Ежедневно там регистрируют в районе от 40 до 95 тысяч новых заболевших.