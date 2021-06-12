Газета Нью-Йорк Таймс выиграла самую престижную Пулитцеровскую премию за освещение пандемии коронавируса. Газета Миннеаполиса получила награду за освещение убийства Джорджа Флойда.

Правление Пулитцера назвало репортажи The Times «отважными, прозорливыми и всесторонними». Газета Миннеаполиса The Star Tribune получила премию за «авторитетное и детальное» освещение убийства Джорджа Флойда. Фотографы AP были отмечены за освещение общенациональных протестов в США против полицейской жестокости и расовой несправедливости. А снявшая на видео убийство полицейскими Джорджа Флойда Даниэла Фрейзер удостоилась специального признания — и видео, и показания в суде Фрейзер легли в основу обвинения против полицейского Дерека Шовина, которого присяжные признали виновным в убийстве по трем пунктам. BuzzFeed получил в этом году свой первый Пулитцер — в категории международных репортажей за серию расследований, посвященных интернированию уйгуров в Китае — используя спутниковые снимки, репортеры выявили BuzzFeed обширную инфраструктуру тюрем и массовых лагерей, тайно построенных властями Китая для содержания тысяч преследуемых мусульманских меньшинств.

Среди репортажей Нью-Йорк Таймс, за которые газета получила главного Пулитцера, была отдельно названа статья от 2 февраля 2020 года, в которой автор — научный репортер Таймс, забил раннюю тревогу по поводу вируса Covid-19.