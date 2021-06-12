Предстоящий матч между сборными России и Бельгии в рамках футбольного Чемпионата Европы вызвал широкий ажиотаж. В преддверие игры появляются сведения о попытках предсказать исход встречи и придать ей дополнительный антураж.

В день игры российских и бельгийских футболистов статуя-фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе была одета в исторический костюм русского гвардейца петровских времен. Как сообщает агентство ТАСС, при открытии скульптуры присутствовал российский посол в Бельгии Александр Токовинин. Он отметил, что мальчика нарядили в честь праздника Дня России – но при этом дипломат назвал символичным, что футбольные сборные двух стран сегодня встретятся между собой.

Между тем, как и на всех крупных турнирах, люди с помощью животных пытаются предсказать исход матчей. В качестве такого оракула в Санкт-Петербурге был выбран кот Ахилл – накануне он угадал, что сборная Италии в матче открытия ЕВРО переиграет Турцию. Однако на этот раз из двух мисок с кормом кот выбрал ту, где располагался флаг Бельгии.

В самой Северной столице, тем временем, на время матчей Чемпионата Европы будет открыта горячая линия для представителей ЛГБТ-сообщества. Ее организатором стала инициативная группа «Выход»: там говорят, что хотят избежать конфликтов, которые возникали три года назад во время Чемпионата мира.

Матч между сборными России и Бельгии начнется в 22:00.