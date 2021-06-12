Президент России Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC, где отметил, что его не беспокоит резкое высказывание американского президента Джо Байдена. Журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов отметил в эфире «Эха Москвы», что тем самым Путин показывает — он находится в более комфортных условиях накануне встречи с американским президентом.
«Он (Путин) таким образом сигнализирует о том, что он находится в более комфортной позиции этих переговоров. Что американскому президенту, будь то Байден или Трамп, или кто-то еще, нужно выкручиваться, нравиться журналистам, конгрессменам, а ему нет. Поэтому все неприятные вещи, которые приходится слышать очередного американского президента — здесь такой элемент: «много я вас на своем веку повидал» — есть еще момент снисходительности», — сказал он.
По мнению А.Баунова, в этом присутствует и прагматический смысл, так как интервью было дано накануне встречи президентов России и США, и существует практика протокольных интервью перед визитами и саммитами.
«Речь идет о подготовке к встрече, зачем перед ней нагнетать. Он показывает, что имеет возможность проигнорировать какие-то неприятные вещи, не будучи зависимым от мнения толпы, прессы, парламента и т.д.», — отметил он.
Интервью Путина показывает, что он находится в более комфортных условиях перед встречей с Байденом – журналист Баунов
Президент России Владимир Путин дал интервью американскому каналу NBC, где отметил, что его не беспокоит резкое высказывание американского президента Джо Байдена. Журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов отметил в эфире «Эха Москвы», что тем самым Путин показывает — он находится в более комфортных условиях накануне встречи с американским президентом.