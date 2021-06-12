Во время Чемпионата Европы в Петербурге будет работать горячая линия для ЛГБТ-болельщиков – юрист

Горячая линия для ЛГБТ-болельщиков будет открыта в Санкт-Петербурге на время матчей Чемпионата Европы по футболу. Как сказала адвокат группы «Выход» Ксения Михайлова, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», необходимость принятия такого решения возникла в связи с подобными конфликтами на Чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

«Горячая линия открывается в связи с тем, что будет наплыв людей, и опыт Чемпионата 2018 года показывает, что возможны конфликты на почве сексуальной ориентации, гендерной идентичности с гомофобнонастроенными людьми или с сотрудниками полиции. И обратиться можно будет по телефону, в случае, если произошел какой-то конфликт. В этом случае будет работать оператор, который будет оценивать ситуацию. И в случае, если человеку, будь он иностранным гражданином или россиянин, и у него произошел такой конфликт, к нему будут отправляться адвокаты», — рассказала Бесплатную помощь люди могут получить круглосуточно, обратиться можно не только по телефону, но и в мессенджерах Whatsapp или Telegram/ Контакты горячей линии (RU, EN): +7-(953)-366-00-23 (WhatsApp/Telegram), eurocup@comingoutspb.ru.