Статую-фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе одели в форму русского гвардейца 18 века

Статую-фонтан «Писающий мальчик» в Брюсселе одели в форму русского гвардейца 18-го века. Таким образом в бельгийской столице готовятся к матчу сборных России и Бельгии, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата Европы по футболу.

Одевать мальчика в костюмы самых разных стран и эпох у брюссельцев давно стало традицией. Неподалёку от фонтана на центральной площади города Grote Markt в Королевском музее находится экспозиция костюмов, которая насчитывает более 800 нарядов.