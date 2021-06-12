Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли, пятеро пострадали в крупном ДТП в Свердловской области. Оно произошло на трассе Ивдель — Ханты-Мансийск, часть пострадавших госпитализированы – в каком состоянии, не уточняется. Также пока не известно, по какой причине произошла авария.