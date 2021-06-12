Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал «предсказал» победителя матча Евро-2020 Россия — Бельгия. Прогноз был сделан в Государственном Эрмитаже.

Для Ахилла поставили на выбор две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. Ахилл подошел к миске под бельгийским флагом и стал есть корм. Об этом сообщает РИА «Новости». Футбольный матч между сборными России и Бельгии пройдет в Петербурге сегодня. Ранее хозяйка Ахилла, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, рассказала, что кот станет предсказывать результаты тех матчей чемпионата Европы, которые пройдут в Петербурге. Белоснежный глухой кот Ахилл ранее жил в Государственном Эрмитаже, но вот уже три года живет в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Эрмитаже. Кроме этого Ахилла используют в фелинотерапии, то есть лечении, например, жильцов домов престарелых и хосписов. Ахилла выбрали оракулом как наиболее стрессоустойчивого и общительного.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Петербурге.