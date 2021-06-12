На озере Ханка пропала супружеская пара. Их маленького ребенка нашли в лодке с сильным переохлаждением.

Семья из трех человек поехала кататься на моторной лодке два дня назад. Когда спустя сутки их не обнаружили в разбитом лагере, были организованы поиски. Лодку с оторванным мотором нашли в 7 километрах от места выезда в районе села Камень Рыболов. В ней находился трехлетний ребенок, которого сразу отправили в больницу. Состояние его тяжелое из-за сильного переохлаждения. Как пишет газета «Комсомольская правда. Владивосток», ребёнок лежал лицом в песок, полностью раздетый, на нем был только спасательный жилет. Следователи связались с бабушкой ребенка, она приехала к нему в больницу. Поиски пропавших родителей продолжаются. По предварительным данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. Сейчас на месте работают криминалисты, они уже осмотрели лагерь, где жила семья и территорию обнаружения лодки.

По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его жены 1989 года заведено уголовное дело по статье «убийство».