Ровно через месяц состоится полет в космос американского миллиардера Джеффа Безоса на корабле его собственной компании

Ровно через месяц, как ожидается, состоится полет в космос американского миллиардера Джеффа Безоса на корабле его же собственной компании.

Спустя 21 год после основания космическая компания Безоса Blue Origin готова к первому пилотируемому полету – его приурочат к годовщине посадки на Луне Аполлона-11 в 1969-м. В своем инстаграме миллиардер признается, что отправиться в космос было его мечтой с пятилетнего возраста. Впрочем, если намерения осуществятся, то на корабле Безос будет не один: одно место предприниматель выставил на аукцион. По последним данным, крупнейшая ставка на торгах уже составляет почти 4 млн долларов. Еще одно место, как рассказал миллиардер, достанется его брату Марку.

Предполагается, что полет будет суборбитальным. За 11 минут троица во главе с Безосом поднимется с частной стартовой площадки в Техасе к так называемой линии Кармана на высоте 100 км над уровнем моря. Именно эта линия считается условной границей, с одной стороны которой – атмосфера Земли, а с другой – безвоздушное пространство. По приблизительным расчетам, на три минуты космические туристы смогут ощутить невесомость, лицезреть шарообразную поверхность планеты и черное небо космоса над горизонтом.

Космический туризм на российских кораблях «Союз» и МКС реализуется с 90-х, однако частные игроки выходят на этот рынок впервые. В то же время Безос может стать не первым миллиардером, который отправил сам себя в космос – недавно Ричард Брэнсон объявил, что планирует полет на корабле своей компании Virgin Galactic 4-го июля, в день независимости США.