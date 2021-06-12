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Эксклюзив Эха 13:03, 12 июня 2021

Российский лидер Владимир Путин впервые за несколько лет дал интервью американскому СМИ

Российский лидер Владимир Путин впервые за несколько лет дал интервью американскому СМИ – в нем он сравнил бывшего и действующего президента США, а также ответил на обвинения в убийстве своих политических оппонентов. Разговор, фрагменты из которого опубликовал телеканал NBC News, состоялся в преддверии встречи с Джо Байденом 16 июня.

Президент России по-прежнему считает бывшего американского лидера Дональда Трампа экстраординарной и талантливой личность. В противном случае, отметил Путин, он не стал бы главой государства. Трамп раньше не был частью большой политики, в отличии от Джо Байдена, который провел в ней почти всю свою взрослую жизнь. По словам президента, это другой тип человека, и в этом есть как преимущества, так и недостатки, но он наддется, что действующий американский лидер не будет в этом качестве совершать импульсивных движений. Путин также прокомментировал резонансное интервью Байдена, в котором тот утвердительно отвечает на вопрос, считает ли он российского президента «убийцей». Он отметил, что его не беспокоят такие заявления.

Журналист NBC News Кейр Симмонс напрямую спросил Путина, считает ли он себя убийцей. Он перечислил фамилии погибших при самых разных обстоятельствах оппонентов президента, среди которых Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Магнитский, Борис Немцов, прозвучала фамилия Михаила Лесина. Путин назвал этот вопрос «словесным расстройством желудка» и подчеркнул, что эти люди действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам, и российские власти, по словам президента, нашли преступников — некоторые из них в тюрьме. Работа в этом направлении продолжается.
В интервью Путин также назвал «чепухой» информацию СМИ о том, что Россия готовится поставить Ирану спутниковую систему, которая позволит Тегерану отслеживать военные цели, и заявил, что ничего не знает о кибератаках, в которых обвиняют Москву.

Полностью полуторачасовой разговор телеканал NBC News планируется показать в понедельник.

Публицист, американист Михаил Таратута считает, что тем самым Путин подчёркивает готовность России к диалогу с США.

По мнению Таратуты это интервью создаёт определённый фон, показывающий отношение России к будущим переговорам с США.

Журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов объяснил, что Путин может позволить себе показать снисходительность и спокойствие.

Баунов отметил, что это связано с будущей встречей Путина и Байдена, и существует практика протокольных интервью перед визитами и саммитами.



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