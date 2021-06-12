Минюст 14 мая внес VTimes в реестр СМИ-иноагентов. В связи с этим издание прекращает работу 12 июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что закрытие VTimes обусловлено экономическими причинами, а не признанием издания иностранным агентом:

«СМИ, особенно наши новые, быстро открываются и быстро закрываются — это постоянная история и постоянный процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но мы не сомневаемся, что талантливый журналистский коллектив всегда найдет место»

Песков подчеркнул, что иностранные агенты не получают запрета на работу в качестве СМИ. Он согласился, что СМИ-иноагенты могут сталкиваться с нежеланием спонсоров давать деньги, но это не касается Кремля.