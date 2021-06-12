Z Архив новостей новости
5 3 6 177
12:35, 12 июня 2021

Минюст 14 мая внес VTimes в реестр СМИ-иноагентов

Минюст 14 мая внес VTimes в реестр СМИ-иноагентов. В связи с этим издание прекращает работу 12 июня.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что закрытие VTimes обусловлено экономическими причинами, а не признанием издания иностранным агентом:

«СМИ, особенно наши новые, быстро открываются и быстро закрываются — это постоянная история и постоянный процесс. Конечно, всегда жалко, когда журналистские коллективы вынуждены прекращать свою работу, но мы не сомневаемся, что талантливый журналистский коллектив всегда найдет место»

Песков подчеркнул, что иностранные агенты не получают запрета на работу в качестве СМИ. Он согласился, что СМИ-иноагенты могут сталкиваться с нежеланием спонсоров давать деньги, но это не касается Кремля.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 5742 07.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 92 6 5090 09:45
8читать ;смотреть
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 91 6 11776 11.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Приём не новый В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху…

5 287 6 39002 06.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 107 6 15182 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Николай Сванидзе журналист

За погромы Антисемит, даже среди антисемитов Романовых — тот ещё. При нем резко ужесточились гонения на евреев и, как следствие, — массовый приток еврейской молодёжи в революцию…

5 477 6 70125 06.06
Блоги

+ На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На форме изображены контуры Украины, включая Крым и Донбасс, и написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 139 6 22875 06.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 148 6 24949 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 87 6 15339 08.06
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 187 6 35515 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12568 08.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23600 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Шрайбман: Заложников не судят С моим кейсом такая же ситуация – простое нахождение в том чате много месяцев назад, и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, – это переход в зону некомфортного риска…

5 90 6 40273 05.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35580 09.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Отказ от доллара Отказ от доллара Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной, без эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами…

5 139 6 35980 08.06
8читать ;смотреть
Новости

Телеканал NBC сообщил, что в интервью ему Владимир Путин отверг подозрения в заказе убийств своих оппонентов Журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых критиков президента России, которые были убиты…

5 47 6 13823

Популярное за неделю

Новости

Телеканал NBC сообщил, что в интервью ему Владимир Путин отверг подозрения в заказе убийств своих оппонентов Журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых критиков президента России, которые были убиты…

5 47 6 12580
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ведем себя так, как будто мы не «Спутник» собираемся послать в Европу, а танки. А потом удивляемся, что на эти танки как-то косо смотрят и говорят: «Ну наверное не надо»...

5 93 6 83830 05.06
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3456318
«Судебные процессы Франции 1-й половины ХХ века»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2455 06.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 129 6 163625 09.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…

5 46 6 126704 05.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9144979
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4934498

Сегодня в эфире