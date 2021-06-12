В Париже полиция разогнала нелегальную вечеринку, передает радио «Европа-1». По оценке правоохранителей, на эспланаде Инвалидов в центре города собрались до полутора тысяч молодых людей, которые распивали спиртное и танцевали без масок и социальной дистанции. Против них применили слезоточивый газ, в ответ полицию закидали бутылками. О задержаниях не сообщается.

Это уже третье такое мероприятие в городе за неделю.