Шествие «Бессмертного полка» в этом году снова пройдет в онлайн-формате из-за подъема заболеваемости Covid-19, объявили организаторы. Ранее сообщалось, что акцию перенесли на 24-е июня – ожидалось, что к этой дате в Москве снимут коронавирусные ограничения, но теперь организаторы признали, что этого, скорее всего, не произойдет.
2021-06-12T12:31:47+03:00
2021-06-12T12:31:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853740-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 12 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…