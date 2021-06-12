Шествие «Бессмертного полка» в этом году снова пройдет в онлайн-формате из-за подъема заболеваемости Covid-19, объявили организаторы. Ранее сообщалось, что акцию перенесли на 24-е июня – ожидалось, что к этой дате в Москве снимут коронавирусные ограничения, но теперь организаторы признали, что этого, скорее всего, не произойдет.