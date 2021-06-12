В Алжире сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы. О

Эти выборы объявили в феврале – говоря о них, новый президент Абдельмаджид Теббун заодно объявил об отставке правительства и об амнистии для десятков политзаключенных, пострадавших от режима его предшественника, многолетнего президента Абдельазиза Бутефлики. Несмотря на уход последнего еще в 2019-м, массовые уличные протесты алжирцев продолжаются – и даже не особо стихли во время пандемии. Многие считают, что и Теббун – плоть от плоти прежней элиты, фактически бессменно правящей Алжиром с момента обретения независимости от Франции в 1962-м, ведь новый президент служил в кабмине еще в нулевых и 2010-х!

На этом фоне, как отмечает агентство Reuter, серьезной уступкой выглядит досрочный роспуск Национального народного собрания (нижней палаты парламента), которое в последний раз выбирали в 2017-м на пять лет – еще при Бутефлике и с подконтрольным режиму большинством.

Правда, как отмечают политологи, больше всех от свободного народного волеизъявления может выиграть вовсе не светская оппозиция, а исламисты, которых при Бутефлике от выборов фактически оттесняли.

Часть сторонников децентрализованного светского движения Хирак, которые и были движущей силой протестов 2019-го, призывают бойкотировать эти выборы.