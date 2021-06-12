Родители Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель о помощи в освобождении их сына и других политических заключенных

Родители белорусского оппозиционера Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель о помощи в освобождении их сына и других политических заключенных.

Мать арестованного журналиста и блогера в интервью таблоиду «Бильд» обратилась к канцлеру ФРГ с просьбой «остановить Лукашенко» и «помочь, чтобы все невиновные были выпущены из тюрем». «Им срочно нужна помощь, поскольку они ежедневно подвергаются садизму и насилию», – подчеркнула Наталия Протасевич. Каждый час, проведенный в тюрьме, стоит им жизни.

Родители Протасевича эмигрировали в Польшу десять месяцев назад, поскольку в Беларуси им грозила опасность. Отец журналиста, Дмитрий, заявил «Бильду», что адвокат не может свободно говорить с родителями по телефону, сыну не доставляются их письма. Вместо этого государственные власти опубликовали два видео с признаниями Романа. При этом были явно видны следы пыток.

Правительство ФРГ решительно осудило принуждение к высказываниям перед включенной камерой, назвав это позором для руководства Беларуси и государственного телеканала. «Тем самым они показали свое презрение демократии и человеческого достоинства», – заявил официальный представитель Ангелы Меркель. По его словам, на журналиста явно было оказано психическое и физическое воздействие. «Мы мысленно поддерживаем Протасевича и всех граждан Беларуси, которые подвергаются нечеловеческому обращению из-за своих убеждений и мирной борьбы за гражданские права», – отметил пресс-секретарь канцлера.

Ранее Европарламент потребовал принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси. Авиакомпаниям страны было запрещено пересекать воздушное пространство Евросоюза.