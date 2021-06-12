Z Архив новостей новости
5 10 6 744
12:03, 12 июня 2021

Родители Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель о помощи в освобождении их сына и других политических заключенных

фото: Zuma / ТАСС
фото: Zuma / ТАСС

Родители белорусского оппозиционера Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель о помощи в освобождении их сына и других политических заключенных.

Мать арестованного журналиста и блогера в интервью таблоиду «Бильд» обратилась к канцлеру ФРГ с просьбой «остановить Лукашенко» и «помочь, чтобы все невиновные были выпущены из тюрем». «Им срочно нужна помощь, поскольку они ежедневно подвергаются садизму и насилию», – подчеркнула Наталия Протасевич. Каждый час, проведенный в тюрьме, стоит им жизни.

Родители Протасевича эмигрировали в Польшу десять месяцев назад, поскольку в Беларуси им грозила опасность. Отец журналиста, Дмитрий, заявил «Бильду», что адвокат не может свободно говорить с родителями по телефону, сыну не доставляются их письма. Вместо этого государственные власти опубликовали два видео с признаниями Романа. При этом были явно видны следы пыток.

Правительство ФРГ решительно осудило принуждение к высказываниям перед включенной камерой, назвав это позором для руководства Беларуси и государственного телеканала. «Тем самым они показали свое презрение демократии и человеческого достоинства», – заявил официальный представитель Ангелы Меркель. По его словам, на журналиста явно было оказано психическое и физическое воздействие. «Мы мысленно поддерживаем Протасевича и всех граждан Беларуси, которые подвергаются нечеловеческому обращению из-за своих убеждений и мирной борьбы за гражданские права», – отметил пресс-секретарь канцлера.

Ранее Европарламент потребовал принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси. Авиакомпаниям страны было запрещено пересекать воздушное пространство Евросоюза.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 5742 07.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 92 6 5090 09:45
8читать ;смотреть
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 91 6 11776 11.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Приём не новый В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху…

5 287 6 39002 06.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 107 6 15182 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Николай Сванидзе журналист

За погромы Антисемит, даже среди антисемитов Романовых — тот ещё. При нем резко ужесточились гонения на евреев и, как следствие, — массовый приток еврейской молодёжи в революцию…

5 477 6 70125 06.06
Блоги

+ На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На Украине представлена новая форма футболистов к ЧЕ, где Крым изображен украинским На форме изображены контуры Украины, включая Крым и Донбасс, и написаны лозунги «Слава Украине» и «Героям слава»...

5 139 6 22875 06.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 148 6 24949 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 87 6 15339 08.06
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 187 6 35515 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12568 08.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23600 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Шрайбман: Заложников не судят С моим кейсом такая же ситуация – простое нахождение в том чате много месяцев назад, и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, – это переход в зону некомфортного риска…

5 90 6 40273 05.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35580 09.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Отказ от доллара Отказ от доллара Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной, без эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами…

5 139 6 35980 08.06
8читать ;смотреть
Новости

Телеканал NBC сообщил, что в интервью ему Владимир Путин отверг подозрения в заказе убийств своих оппонентов Журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых критиков президента России, которые были убиты…

5 47 6 13823

Популярное за неделю

Новости

Телеканал NBC сообщил, что в интервью ему Владимир Путин отверг подозрения в заказе убийств своих оппонентов Журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых критиков президента России, которые были убиты…

5 47 6 12580
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ведем себя так, как будто мы не «Спутник» собираемся послать в Европу, а танки. А потом удивляемся, что на эти танки как-то косо смотрят и говорят: «Ну наверное не надо»...

5 93 6 83830 05.06
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3456318
«Судебные процессы Франции 1-й половины ХХ века»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2455 06.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 129 6 163625 09.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…

5 46 6 126704 05.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9144979
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4934498

Сегодня в эфире