В России серьезно выросло число заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено максимальное с февраля количество инфицированных.

По всей стране коронавирусом заболели 13,5 тысяч человек, умерли 399 пациентов. Рост числа заболевших наблюдается ежедневно всю текущую неделю. Больше всего заразившихся сейчас в Москве — 6 тысяч 701 человек. Это максимум инфицированных за сутки с конца декабря. Число скончавшихся от COVID-19 в столице также растет – умерли за сутки 67 человек, это больше, чем днем ранее. Вырос и коэффициент распространения коронавируса по стране и достиг 1,7, что стало максимумом с начала мая. Самая серьезная ситуация помимо Москвы наблюдается в Петербурге, там от коронавируса умерли 45 заболевших и в Нижегородской области, где скончались 18 человек. В России после коронавируса выздоровели 9 986 человек за сутки. Как отмечают в оперативном штабе, выписываются из больниц в среднем 92% переболевших пациентов.

Власти призывают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.