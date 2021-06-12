В Венгрии могут запретить доступ детей к ЛГБТ-контенту, законопроект представила правящая партия «Фидес». Законопроект запрещает для лиц младше 18-ти ЛГБТ-литературу, включая образовательные материалы и рекламу, которая, как считается, «продвигает права геев». Несколько правозащитных организаций осудили такую инициативу, заявив, что это напоминает российский закон о «пропаганде гомосексуализма» среди несовершеннолетних.

Законопроект внесен на рассмотрение парламента. Голосование должно состояться в ближайшие дни.