В американском городе Остин произошла массовая стрельба, по меньшей мере 12 человек ранены

В американском городе Остин (штат Техас) произошла массовая стрельба, по меньшей мере 12 человек ранены, о жертвах пока не сообщается. Местная полиция в своем твиттере пишет, что отвезла в больницы шестерых пострадавших, еще четырех забрали на скорых, а двое добрались до медучреждений самостоятельно. О стрелке или стрелках, а также об их мотивах, пока ничего не известно.
2021-06-12T11:32:41+03:00
2021-06-12T12:05:06+03:00
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11:32, 12 июня 2021
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