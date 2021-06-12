В американском городе Остин произошла массовая стрельба, по меньшей мере 12 человек ранены

В американском городе Остин (штат Техас) произошла массовая стрельба, по меньшей мере 12 человек ранены, о жертвах пока не сообщается. Местная полиция в своем твиттере пишет, что отвезла в больницы шестерых пострадавших, еще четырех забрали на скорых, а двое добрались до медучреждений самостоятельно. О стрелке или стрелках, а также об их мотивах, пока ничего не известно.