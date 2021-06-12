В Москве задержали мужчину, торговавшего советскими орденами и медалями. Экспертиза установила, что все они подлинные. Среди изъятого у молодого человека — четыре ордена «Отечественной войны», медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «В память 800-летия Москвы», «50 лет вооруженных сил СССР» и другие. С торговца взяли подписку о невыезде, по статье «приобретение или сбыт государственных наград» ему грозит до 3 месяцев ареста.