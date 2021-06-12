Греция продлила до 21-го июня разрешение туристам из России въезжать в неограниченных количествах. Пускают в страну лиц либо с сертификатом о вакцинации (в т.ч. «Спутником») либо со свежим отрицательным тестом на коронавирус.

После того, как Греция вновь открыла доступ российским туристам, первое время она пускала не больше 4 тысяч человек в неделю.