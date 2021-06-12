За последние сутки в России заболели коронавирусом 13,5 тысяч человек, это максимум с середины февраля. Из них на Москву приходится половина – 6700 случаев, для столицы это максимум и вовсе с декабря 2020-го. Выздоровели значительно меньше – около 9000 человек по стране. Скончались – 399 больных.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил агрессивный характер всплеска заболеваемости в Москве и поручил городским ведомствам усиленно проверять соблюдение противовирусных мер.

Собянин напомнил, что многие из заболевших в последнее время находятся в тяжелом состоянии, существенная часть людей попадает в реанимацию на аппараты ИВЛ.