Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон выдвинут в совет директоров российской нефтяной компании «Зарубежнефть». Это следует из распоряжения правительства.

Фийон вместе с замруководителя Росимущества Алексеем Павловым может сменить двух бывших чиновников российского кабинета министров. Среди них – экс-замминистра экономического развития. О причинах, по которым в совет директоров «Зарубежнефти» был выдвинут именно экс-премьер Франции, не сообщается.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимира Путина и Фийона связывают дружеские отношения. Французский политик возглавлял правительство Пятой республики во время президентства Николя Саркози с 2007 по 2012 годы – примерно в эти же годы Путин руководил российским кабинетом министров.

В прошлом году Фийон, к слову, был приговорен во Франции к двум годам заключения по обвинению в фиктивном трудоустройстве своей жены и детей. Бывший премьер подал на это решение апелляцию.

«Зарубежнефть», членом совета директоров которой может стать Фийон, является полностью государственной компанией. Она ведет разработки, в частности, на Балканах и в Латинской Америке.

Фийон – не единственный известный европейский политик, который может начать работу в российском нефтяном секторе. В частности, в совет директоров другой компании — «Роснефти» ранее вошли канцлер Германии Герхард Шредер и экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль.