На саммите большой семерки – основной день. Участники G7 обсудят международную повестку.

Ключевым пунктом программы не только основного дня, но и всего саммита станет обсуждения китайской темы. Как сообщает телекомпания СВС со ссылкой на канадскую делегацию, участники саммита постараются выработать единый подход к выстраиванию отношений с Китаем и тактику давления на него, учитывая агрессивную, как они полагают, политику Китая и нарушения прав человека. Кроме того, будет обсуждаться и российский вопрос, а также меры противодействия политике Москвы. Еще на майской встрече глав внешнеполитических ведомств семерки выражалась обеспокоенность ухудшением дипломатических отношении с Россией, которая, согласно коммюнике, продолжает нарушать международный порядок. Кроме того, в повестке дня после недавнего инцидента с самолетом компании Райнэйр может появится и Белроруссия.

Саммит Большой семерки завершит свою работу в воскресенье.