Издание VTimes, созданное бывшими журналистами газеты «Ведомости», прекратило свое существование.

Страница Vtimes.io не найдена – такое сообщение видят пользователи при попытке зайти на сайт. Закрыть проект его создателям пришлось из-за внесения администратора ресурса в реестр иноагентов, что разрушило бизнес-модель издания, подчеркивалось в заявлении редакции. Ее сотрудники также опасались уголовного преследования. Накануне в телеграм-канале VTimes появилось прощальное письмо, в котором отмечалось, что заниматься журналистикой в России становится все сложнее, поэтому некоторые журналисты с закрытием издания решили уйти из профессии, но другие – готовы продолжать. Редакция анонсировала появление нового проекта. Пока его название и дата запуска держатся в секрете. Известно лишь, что название будет начинать также на V, а само издание будет придерживаться прежней повестки и правил.

VTimes почти год назад основали бывшие журналисты «Ведомостей», уволившиеся из газеты после смены собственника и назначения нового главного редактора. В реестр СМИ-иноагентов проект внесли весной. До этого туда попало издание «Медуза».

В Кремле и МИДе считают, что закрытие VTimes обусловлено вовсе не статусом иноагента, а экономическими причинами