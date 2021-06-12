Летняя погода вернется в Центральную Россию к понедельнику, пообещали в Гидрометцентре. По его данным, сегодня еще будет пасмурно и дождливо, завтра временами уже будет выглядывать солнце, а температура начнет расти, а на следующей неделе днем будет стабильно 24-26 градусов тепла днем и не ниже 13-15 ночью – это выше климатической нормы для середины июня на 2-3 градуса. Ветер будет юго-западным, теплым и без порывов.