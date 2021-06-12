Макдональдс: Часть информации о ее сотрудниках и клиентах была похищена хакерами в США, на Тайване и в Южной Корее

Компания Макдональдс выяснила, что часть информации о ее сотрудниках и клиентах была похищена хакерами в США, на Тайване и в Южной Корее. По словам компании, она наняла консультантов для расследования подозрительной активности во внутренней системе безопасности. Из сети компании в Южной Корее и на Тайване хакерам удалось похитить номера телефонов клиентов и адреса доставки. В компании отметили, что данные о платежах клиентов сети не пострадали, а количество похищенных файлов было небольшим.

Недавно в США хакеры атаковали две крупные компании — производителя мяса JBS и трубопровод Colonial Pipeline. JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России.