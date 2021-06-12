В Белоруссии ушел в отставку управделами президента Виктор Шейман, которого журналисты связывают с исчезновениями политических оппонентов президента Александра Лукашенко в нулевых. По данным агентства «БелТА», Лукашенко пообещал Шейману несколько вариантов работы.

Шейман воевал в Афганистане, работал помощником Лукашенко по нацбезопасности, генпрокурором, секретарем Совбеза и руководителем администрации президента. В 2006-м против него ввели санкции в США, а в 2012-м – в евросоюзе – с формулировкой «ответственен за исчезновения главы МВД Юрия Захаренко, главы ЦИК Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста ОРТ Дмитрия Завадского».