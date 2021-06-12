В Приморском крае супружеская пара после катания на лодке пропала, их ребенок найдем в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на озере Ханка. 10-го июня семья вышла на надувной лодке – по предварительным данным та на большой скорости налетела на мель, и из-за этого людей выбросило за борт. Поиски организовали на следующий день местные жители, когда пропавшие не вернулись в свой лагерь. Их трехлетний ребенок пережил сильное переохлаждение.
2021-06-12T10:30:58+03:00
2021-06-12T10:30:58+03:00
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10:30, 12 июня 2021
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