В Приморском крае супружеская пара после катания на лодке пропала, их ребенок найдем в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на озере Ханка. 10-го июня семья вышла на надувной лодке – по предварительным данным та на большой скорости налетела на мель, и из-за этого людей выбросило за борт. Поиски организовали на следующий день местные жители, когда пропавшие не вернулись в свой лагерь. Их трехлетний ребенок пережил сильное переохлаждение.