Россия сообщила в докладе ООН о 18 тысячах задержанных на зимних акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Россия сообщила в докладе ООН о почти 18 тысячах задержанных на зимних акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это следует из документа, предоставленного по запросу Совета ООН по правам человека. Внимание на него обратил правозащитный проект «ОВД-Инфо». Отчет был сделан 20 апреля, но опубликовали его лишь сейчас. Точное число задержанных не приводится, равно как и источники данных.

Речь идет об акциях 23, 31 января и 2 февраля. Многие из задержанных впоследствии получили крупные штрафы или административные аресты.