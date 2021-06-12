В России на фоне эпидемии коронавируса выросла смертность от алкоголя. Это следует из данных Росстата, которые приводит газета РБК.

Более 50 тысяч человек за прошлый год умерли от причин, связанных с алкоголем. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. О том, что россияне стале чаще пить спиртное прошлой весной сообщал Минздрав, связывая это с эпидемией коронавируса и изоляцией. По данным министерства, к маю потребления алкоголя выросло на несколько процентов, хотя в ведомстве подчеркивали, что это категорически неприемлемо из-за сопутствующего ослабления иммунитета. РБК напоминает, что ряд регионов тогда даже вводили «сухой закон». Ограничивали продажу спиртного, например, в Якутии, Карелии, Башкирии. СМИ со ссылкой на исследования писали, что потребление водки в прошлом году выросло на 2% — почти до 5 литров на человека. Меду тем, как следует из данных Росстата, в рост уровня смертности внесли вклад не только коронавирус и алкоголь, но также и психические расстройства. Причем умерших по этой причине по итогам 2020-го оказалось сразу на 20% больше, чем годом ранее – всего 24 тысячи человек.

Россия в прошлом году оказалась в числе наиболее пострадавших от эпидемии стран. Избыточная смертность составила почти 360 тысяч человек. Большинство смертей связаны с коронавирусом.