Медианная зарплата в России оказалась ниже средней по стране. Такие данные предоставили в Федеральной службе государственной статистики.

Медианная заработная плата означает, что половина рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и половина — выше. То есть речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический россиянин. За прошлый год она составила 32 422 рублей, что оказалось на 6,4% выше показателей позапрошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики. Показатель, названный медианной зарплатой, определялся Росстатом на основании оплаты труда по рабочим местам, поскольку один человек может трудиться в нескольких организациях. Как отмечает сайт РБК, проанализированы данные 75 миллионов человек. В то же время среднемесячная номинальная зарплата в России в прошлом году составила 51 352 рублей. Соответственно, медианная заработная плата значительно ниже, а это означает большой разрыв между сверхвысокими зарплатами меньшинства и более низкими заработками большинства, заключили эксперты Росстата.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала медианную зарплату в связи с новым порядком определения минимального размера оплаты труда.