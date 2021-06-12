Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия футбольного Чемпионата Европы. Матч завершился со счетом 3:0.

Итальянцы полностью доминировали на домашнем для себя Олимпийском стадионе в Риме. Для этого достаточно лишь взглянуть на статистику: восьмикратное преимущество по ударам по воротам и 63% владения мячом в ходе игры. Турецкая сборная за весь матч лишь три раза пробила по воротам, ни разу не попав в створ. Впрочем, на протяжении большей части игры ей удавалось сдерживать натиск «Скуадры Адзурры».

Первый гол был забит только в начале второго тайма, правда, довольно необычно. Нападающий Доменико Берарди с правого фланга простреливал во вратарскую, где на пути мяча оказался турецкий защитник Мерих Демирал, срезавший его в ворота. Впервые в истории Чемпионат Европы начался с автогола.

Два других мяча у итальянцев – на счету нападающих Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Причем последний гол был забит после грубой ошибки турецкого вратаря, неудачно выбившего мяч от своих ворот и фактически давшего старт комбинационной атаке соперника. Италия стала лидером своей группы, правда, пока еще не сыграли два других участника квартета: Уэльс и Швейцария. Их матч состоится сегодня.

В рамках Чемпионата Европы по футболу сегодня начнут свои выступления участники группы B, где играет сборная России. Она примет в Санкт-Петербурге команду Бельгии.

Вратарь сборной России Юрий Дюпин сказал, что рад играть матчи в России.

Начало матча в 22:00, российское телевидение будет транслировать его в прямом эфире. Еще в одном матче Дания сыграет с Финляндией.