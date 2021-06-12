Сибирь окажется в центре очага аномального тепла на следующей неделе, обещают в Росгидромете. По его данным, в Салехарде, Омской, Тюменской областях температура воздуха днем будет достигать 24-30 градусов тепла, что на 5-10 градусов выше климатической нормы. Тем временем в Москве из-за дождливой и холодной погоды на этой неделе сдвинулось начало купального сезона – синоптики ожидали, что вода в Москве-реке прогреется до 20-22 градусов уже к этим выходным, но пока температура составляет лишь 17 градусов.