Аквалангист в американском штате Массачусетс выжил после того, как его проглотил кит, пишет местная газета «Cape Cod Times». По ее данным, 56-летний Майкл Пакард в пятницу ловил лобстеров у берега Атлантического океана близ города Провинстаун. Сначала он почувствовал толчок, затем вокруг стемнело – а когда он понял, что находится внутри кита, то стал изо всех сил толкаться, чтобы тот его выплюнул. После этого напарник Пакарда затащил его в лодку и отвез в больницу. Обошлось без серьезных травм.