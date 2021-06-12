Аквалангист в американском штате Массачусетс выжил после того, как его проглотил кит, пишет местная газета «Cape Cod Times». По ее данным, 56-летний Майкл Пакард в пятницу ловил лобстеров у берега Атлантического океана близ города Провинстаун. Сначала он почувствовал толчок, затем вокруг стемнело – а когда он понял, что находится внутри кита, то стал изо всех сил толкаться, чтобы тот его выплюнул. После этого напарник Пакарда затащил его в лодку и отвез в больницу. Обошлось без серьезных травм.
2021-06-12T09:31:52+03:00
2021-06-12T09:51:31+03:00
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09:31, 12 июня 2021
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