Росстат назвал медианную зарплату россиян за прошлый год, она оказалась в полтора раза ниже средней. Показатель впервые рассчитывали по новой методике – он составил без малого 32 с половиной тысячи рублей. Как отмечает сайт РБК, средняя зарплата в России в 2020-м равнялась 51-й с небольшим тысяче рублей.

Медианную зарплату получает человек, больше (и меньше) которого получают ровно по 50 процентов населения. Как пишет РБК, такой существенный разрыв говорит о том, что в стране есть очень узкая прослойка людей со сверхвысокими зарплатами и большинство со сверхнизкими.