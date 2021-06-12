Пользователи социальной сети «Вконтакте» жалуются на сбои. Сервис Downdetector, отслеживающий такие проблемы, пишет, что они начались в полночь. Две трети пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, у одной пятой — проблемы со входом и у 10% — с отправкой сообщений. Жалобы поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России.
2021-06-12T09:30:58+03:00
2021-06-12T09:47:56+03:00
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09:30, 12 июня 2021
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