Пользователи социальной сети «Вконтакте» жалуются на сбои. Сервис Downdetector, отслеживающий такие проблемы, пишет, что они начались в полночь. Две трети пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, у одной пятой — проблемы со входом и у 10% — с отправкой сообщений. Жалобы поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России.