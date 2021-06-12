Акционист Павел Крисевич и снимавшая его акцию на Красной площади журналистка Вероника Самусик задержаны на 48 часов

Акционист Павел Крисевич и снимавшая его вчерашнюю акцию на Красной площади журналистка Вероника Самусик задержаны на 48 часов, на них завели уголовное дело о хулиганстве. Как рассказал их адвокат, Пресненский районный суд Москвы выберет им меру пресечения завтра, пока не известно, будет ли следствие ходатайствовать о домашнем аресте, СИЗО или чем-то еще.

Крисевич несколько раз выстрелил в воздух холостыми и сымитировал один выстрел в себя. По этой статье ему может грозить до 7 лет.