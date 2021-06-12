Интернет-издание VTimes сегодня официально прекращает работу. Оно закрылось из-за внесения в реестр иностранных агентов.

Медиа-проект проработал чуть меньше года. Его открыли в июле 2020-ого. Сделали это журналисты из газеты «Ведомости», которые жаловались на цензуру после смены владельца.

Предполагалось, что VTimes станет интернет-проектом без запретных тем. На его сайте было сказано, что «это качественная журналистика, основанная на принципах» независимости, честности, ответственности, уважения к читателю и тщательной проверки фактов.

Министерство юстиции внесло VTimes в реестр иностранных агентов в мае. После этого в издании объявили, что их таким образом выдавили в нишу оппозиционных политических СМИ.

Также в редакции отметили, что решение властей привело к уничтожению бизнес-модели VTimes. Проблема в том, что рекламодатели не понимают, как можно сотрудничать с «иноагентом». Помимо этого, что чиновники и бизнесмены теперь опасаются давать ему комментарии.

Вчера представители издания также объявили о том, что они готовят новый проект. Когда он начнёт работу и как ресурс будет называться – пока не известно.