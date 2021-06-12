Экс-премьер Франции Франсуа Фийон, который был осужден на родине, выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти». Французский политик будет представлять Россию в российской государственной компании, передает издание РБК. В прошлом году Фийон был признан во Франции виновным в том, что его жене и детям за работу, которую они не выполняли, выплатили вознаграждение из государственных средств. Его приговорили к двум годам лишения свободы и еще трем годам — условно. Сейчас Фийон находится на свободе.
2021-06-12T09:02:04+03:00
2021-06-12T10:04:07+03:00
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09:02, 12 июня 2021
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