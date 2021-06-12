Родители Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель заступиться за него и других политзаключенных. Наталья и Дмитрий Протасевич обратились к канцлеру Германии через газету «Бильд». В интервью изданию, опубликованном сегодня, они отметили, что каждый новый час стоит жизни невиновным, в том числе детям. Бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали в Минске 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс. Самолет посадили в столице Белоруссии из-за сообщения о бомбе, которое оказалось ложным. Европарламент на днях принял резолюцию, в котором инцидент назван актом государственного терроризма.
2021-06-12T08:37:18+03:00
2021-06-12T08:39:28+03:00
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08:37, 12 июня 2021
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