Родители Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель заступиться за него и других политзаключенных. Наталья и Дмитрий Протасевич обратились к канцлеру Германии через газету «Бильд». В интервью изданию, опубликованном сегодня, они отметили, что каждый новый час стоит жизни невиновным, в том числе детям. Бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали в Минске 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс. Самолет посадили в столице Белоруссии из-за сообщения о бомбе, которое оказалось ложным. Европарламент на днях принял резолюцию, в котором инцидент назван актом государственного терроризма.