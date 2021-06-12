Сборная России сыграет сегодня с командой Бельгии на первом российском матче Чемпионата Европы по футболу

В день игры в городе ввели новые ограничения.

Фан-зоны в Петербурге работают ещё со вчерашнего дня: несколько тысяч футбольных болельщиков уже смогли посмотреть оттуда первый матч Чемпионата Европы, который состоялся накануне.

Сегодня европейский турнир принимает и Петербург: в городе в связи с этим уже действуют некоторые ограничения. так, проезд на Крестовский остров, где находится стадион, закрыт – на автомобиле туда попасть могут только местные жители и организаторы Евро. Рядом с «Газпром-ареной» сейчас не продают алкоголь в стеклянной таре.

В то же время в главных туристических местах сократили скорость движения самокатов до до 10 километров в час. Впрочем, есть не только запреты: так, метро сегодня будет работать в Петербурге всю ночь, а мосты вообще не будут разводить.

В Смольном даже официально разрешили сидеть на всех газонах в городских парках: чиновники заявили, что они предназначены для отдыха петербуржцев и гостей города.

Петербург примет семь матчей турнира. Последняя игра состоится 2 июля, город примет в этот день четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.