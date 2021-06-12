Аквалангист в США смог выжить после того, как его проглотил горбатый кит, пишет газета Cape Cod Times

56-летний Майкл Пакард рассказал изданию, что накануне утром ловил лобстеров у побережья штата Массачусетс, и внезапно почувствовал огромной силы толчок. По его словам, вокруг стало темно. Дайвер стал интенсивно двигаться, кит вынырнул на поверхность, замотал головой и его выпустил. Пакарда доставили в больницу, но медики не нашли серьезных повреждений и вскоре отправили его домой.
2021-06-12T05:31:58+03:00
2021-06-12T05:37:17+03:00
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05:31, 12 июня 2021
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