Лидер КНДР поздравил президента Владимира Путина с Днем России

Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения Пхеньяна и Москвы, новый этап развития которых начался после его первой встречи с Путиным во Владивостоке, будут неуклонно укрепляться во всех сферах, сообщают северокорейские СМИ.
2021-06-12T05:31:36+03:00
2021-06-12T05:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:31, 12 июня 2021
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