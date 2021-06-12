Писатель Виктор Ерофеев рассказал о том, что его пытались отравить во время кинофестиваля в Сочи в 2018 году

В эфире «Эха Москвы» он отметил, что яд был, вероятно, в стеклянной бутылке, вода в которой имела чесночно-луковый запах. Ерофеев сказал, что не пил ее, только дотронулся до бутылки, у него началось жжение рук, стал гореть нос. Литератор был на фестивале членом жюри. Ерофеев предположил, что кому-то очень не нравился. Ранее издание Insider и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что за отравлением писателя Дмитрия Быкова в 2019 году могли стоять те же сотрудники ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального.
2021-06-12T05:31:07+03:00
2021-06-12T05:31:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2853630-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:31, 12 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…