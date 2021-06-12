Адвокат журналистки издания SOTA сообщил, что Ника Самусик стала подозреваемой по делу о стрельбе на Красной площади

Защитник Сергей Тельнов сказал ТАСС, что она и художник-акционист Павел Крисевич, чью акцию снимала корреспондентка, задержаны до суда, который состоится только в воскресенье. Дело о хулиганстве возбудили из-за перфоманса, во время которого Крисевич сделал несколько выстрелов холостыми. Он инсценировал самоубийство. По его словам, это протест против репрессий.
2021-06-12T05:17:23+03:00
2021-06-12T05:17:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 12 июня 2021
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