Владимир Путин назвал вбросом и ерундой публикацию о том, что Россия намерена продать Ирану спутниковые системы

Газета «Вашингтон пост» писала, что с их помощью Тегеран смог бы отслеживать военные цели. В интервью В интервью американскому телеканалу NBC президент также сказал, что не переживает из-за слов Джо Байдена, который ранее назвал его убийцей. Путин добавил, что за время пребывания у власти привык к нападкам на себя.
2021-06-12T05:16:48+03:00
2021-06-12T05:16:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 12 июня 2021
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