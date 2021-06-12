Владимир Путин назвал вбросом и ерундой публикацию о том, что Россия намерена продать Ирану спутниковые системы

Газета «Вашингтон пост» писала, что с их помощью Тегеран смог бы отслеживать военные цели. В интервью В интервью американскому телеканалу NBC президент также сказал, что не переживает из-за слов Джо Байдена, который ранее назвал его убийцей. Путин добавил, что за время пребывания у власти привык к нападкам на себя.