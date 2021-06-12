Корпорация Sony Music объявила о решении списать долги тысячам музыкантов

Это касается тех исполнителей, которые подписали с ней контракт до 2000-го года. Как поясняет британская медиакомпания «Би-би-си», такое решение означает, что многие из тех, кому Sony Music простила долги, впервые начнут зарабатывать деньги с прослушивания их песен в интернете. Ранее британские музыканты запустили общественную кампанию за более справедливое распределение прибылей в шоу-бизнесе.

