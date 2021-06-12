Такой чести удостоены несколько сотрудников Оксфордского университета. Разработанный там препарат производит британско-шведская компания AstraZeneca. В России создатели вакцины «Спутник» получили госпремию в области науки.
Британская королева Елизавета II наградила рыцарскими титулами создателей вакцины от коронавируса
Такой чести удостоены несколько сотрудников Оксфордского университета. Разработанный там препарат производит британско-шведская компания AstraZeneca. В России создатели вакцины «Спутник» получили госпремию в области науки.