Власти России впервые сообщили, что зимой во время протестов были задержаны 17,6 тысяч граждан

Такая цифра значится в ответе Совету ООН по правам человека. На это обратил внимание правозащитный проект «ОВД-Инфо». Ранее госструктуры не публиковали подобных данных. Правозащитники смогли прежде отследить более 11 тысяч задержаний. В ответе российских властей действия полиции и Росгвардии названы адекватными. При этом, как напоминает «Новая газета», следствие в Петербурге до сих пор не может установить личность силовика, пнувшего ногой в живот 55-летнюю Маргариту Юдину, хотя он предположительно приходил к ней в больницу с извинениями.